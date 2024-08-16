"Армия+". В Минобороны объяснили, как исправить популярную проблему

В Минобороны сообщили, что за время работы приложения уже более 60 тысяч военных успешно авторизовались.

Однако в министерстве заявили, что многие военные обращаются к ним с одним и тем же вопросом: "Я не военный в "Армия+". Почему так?".

По словам Минобороны есть несколько причин данной проблемы:

Сейчас приложение доступно для военнослужащих ВСУ и Госспецслужбы транспорта. Для других Сил обороны Украины "Армия+" будет доступна позже. Цифровизация должна коснуться всего войска.

Операторы ТЦК и СП не внесли данные о военной службе в реестр Оберіг. Или внесли с ошибкой.

В то же время в министерстве сообщили, что данные можно обновить, и для этого даже необязательно идти в ТЦК. Это можно сделать через приложение "Резерв+".