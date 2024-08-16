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"Армия+". В Минобороны объяснили, как исправить популярную проблему

Фото: Минобороны объяснило, что делать военным, которых нет в приложении "Армия+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Украине уже неделю как запустили приложение для военных "Армия+". Однако некоторые военные столкнулись с проблемой, что приложение не распознает их, как военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В Минобороны сообщили, что за время работы приложения уже более 60 тысяч военных успешно авторизовались.

Однако в министерстве заявили, что многие военные обращаются к ним с одним и тем же вопросом: "Я не военный в "Армия+". Почему так?".

По словам Минобороны есть несколько причин данной проблемы:

  • Сейчас приложение доступно для военнослужащих ВСУ и Госспецслужбы транспорта. Для других Сил обороны Украины "Армия+" будет доступна позже. Цифровизация должна коснуться всего войска.

  • Операторы ТЦК и СП не внесли данные о военной службе в реестр Оберіг. Или внесли с ошибкой.

В то же время в министерстве сообщили, что данные можно обновить, и для этого даже необязательно идти в ТЦК. Это можно сделать через приложение "Резерв+".

 

 

Применение "Армия+"

Напомним, что на прошлой неделе, а именно 8 августа, в Украине официально запустили приложение для военнослужащих "Армия+". С помощью него военные могут оформить рапорт онлайн, а также оказать ряд других услуг.

Заметим, что через приложение "Армия+" уже подали более 1000 электронных рапортов.

Более того, Минобороны сообщило, что планирует внедрить дополнительные функции в приложение "Армия+". В частности, добавят электронное удостоверение военного.

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