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Армія Ізраїлю знищила спостережні пости "Хезболли"

П'ятниця 20 жовтня 2023 05:36
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Армія Ізраїлю знищила спостережні пости "Хезболли" Фото: армія Ізраїлю знищила наглядові пости "Хезболли" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Армія Ізраїлю завдала ряд ударів по об'єктах інфраструктури "Хезболли", переважно по спостережних постах бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram армії Ізраїлю.

Також винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по трьом терористам, які намагалися запустити протитанкові ракети у бік Ізраїлю.

Крім того, ізраїльська авіація завдала серії ударів по бойовикам ХАМАС у Секторі Газа.

"Протягом дня винищувачі ЦАХАЛу продовжували завдавати ударів по військових об'єктах, що належать терористичним організаціям у секторі Газа. Вночі ВПС та військово-морські сили Ізраїлю вбили Мабду Шаалабі, бійця спецназу військово-морських сил ХАМАС, який брав участь у терористичних морях. Він зазнав нападу, коли перебував в оперативному командному центрі", - йдеться у повідомленні ізраїльської армії.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони розстрілювали та викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

Після цього Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАСу. Військовим уже вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція у секторі Газа.

ЦАХАЛ уже проводив рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. Але в глиб території ізраїльські солдати не заходили.

Також учора, 19 жовтня, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант пообіцяв військовим ЦАХАЛу, що незабаром вони "побачать Газу зсередини". За даними ЗМІ, в Ізраїлі дали "зелене світло" на введення військ у Сектор Газа.

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ХАМАС Ізраїль Хезболла Сектор Газа
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