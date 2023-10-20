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Армия Израиля уничтожила наблюдательные посты "Хезболлы"

Пятница 20 октября 2023 05:36
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Армия Израиля уничтожила наблюдательные посты "Хезболлы" Фото: армия Израиля уничтожила наблюдательные посты "Хезболлы" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Армия Израиля нанесла ряд ударов по объектам инфраструктуры "Хезболлы", преимущественно по наблюдательным постам боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram армии Израиля.

Также истребители ЦАХАЛа нанесли удар по трем террористам, пытавшимся запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля.

Кроме того, израильская авиация нанесла серию ударов по боевикам ХАМАС в Секторе Газа.

"В течение дня истребители ЦАХАЛа продолжали наносить удары по военным объектам, принадлежащим террористическим организациям в секторе Газа. Ночью ВВС и военно-морские силы Израиля убили Мабду Шаалаби, бойца спецназа военно-морских сил ХАМАС, который участвовал в террористических атаках на Израиль с моря. Он подвергся нападению, когда находился в оперативном командном центре", - говорится в сообщении израильской армии.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они расстреливали и похищали мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал операцию против ХАМАС. Военным уже удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в Секторе Газа.

ЦАХАЛ уже проводил рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. Но вглубь территории израильские солдаты не заходили.

Также вчера, 19 октября, министр обороны Израиля Йоав Галлант пообещал военным ЦАХАЛа, что скоро они "увидят Газу изнутри". По данным СМИ, в Израиле дали "зеленый свет" на ввод войск в Сектор Газа.

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ХАМАС Израиль Хезболла Сектор Газа
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