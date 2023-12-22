Армія Ізраїлю знищила головні тунелі ХАМАС у Газі

ЦАХАЛ заявив про знищення головної мережі тунелів ХАМАС. Вона розміщувалася під площею Палестини в престижному районі міста Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
"За словами військових, найвищі посадовці ХАМАС ховалися під землею в цій мережі тунелів, коли терористичне угрупування почало атаку на півдні Ізраїлю 7 жовтня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підземна мережа з'єднувала будинки, офіси та квартири-схованки високопосадовців ХАМАС, у тому числі лідера військового крила терористичного угруповання Мухаммеда Дейфа та його найвищого чиновника в Газі Ях'ї Сінвара.
У ЦАХАЛ стежили за тунелями протягом останніх днів після попередньої розвідки. Їх руйнування здійснювали елітний бойовий інженерний підрозділ "Яхалом" і 401-ша бронетанкова бригада.
Представники Армії оборони Ізраїлю провели для ЗМІ екскурсію площею Палестини та входами в тунелі.
"Площа лежить у престижному районі Рімаль у місті Газа, який до війни вважався центром владної еліти анклаву, де мешкали високопосадовці терористичного угруповання, що править сектором", - зазначається у публікації.
Як розповіли військовослужбовці ЦАХАЛ журналістам, під престижним комерційним районом, де проживали найвищі посадовці ХАМАС зі своїми сім'ями, насправді криється ціла мережа тунелів. Там вони ховались 7 жовтня, коли група атакувала південь Ізраїлю.
В повідомленні зауважують, що в житлових приміщеннях, обладнаних у тунелях, було знайдено запаси їжі та води. Ізраїльські військові описали цей комплекс як "підземне місто терору", з'єднане з іншими важливими об'єктами підземної інфраструктури в секторі Гази.
7 жовтня бойовики палестинського руху ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали, викрадали і катували військових і мирних людей, а також ракетами обстрілювали міста країни. У відповідь Тель-Авів оголосив про початок у Секторі Газа наземної операції "Залізні мечі".
Наприкінці листопада Ізраїль підписав із ХАМАСом угоду про припинення вогню і звільнення заручників.
Перемир'я тривало до 1 грудня і було зірване через обстріл ХАМАСом території Ізраїлю.
20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям перемир'я строком на тиждень. Тель-Авів пропонував звільнити 40 осіб, серед яких жінки і діти, а також літні чоловіки, що потребують термінової медичної допомоги. Однак, своєю чергою ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю зупинити бойові дії на один тиждень для обміну.
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