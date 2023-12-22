Армия Израиля уничтожила главные туннели ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ заявил об уничтожении главной сети тоннелей ХАМАС. Она размещалась под площадью Палестины в престижном районе города Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
"По словам военных, самые высокие чиновники ХАМАС скрывались под землей в этой сети тоннелей, когда террористическая группировка начала атаку на юге Израиля 7 октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подземная сеть соединяла дома, офисы и квартиры-тайники высокопоставленных чиновников ХАМАС, в том числе лидера военного крыла террористической группировки Мухаммеда Дейфа и его высшего чиновника в Газе Яхьи Синвара.
В ЦАХАЛ следили за тоннелями в течение последних дней после предварительной разведки. Их разрушение осуществляли элитное боевое инженерное подразделение "Яхалом" и 401-я бронетанковая бригада.
Представители Армии обороны Израиля провели для СМИ экскурсию по площади Палестины и входам в тоннеле.
"Площадь лежит в престижном районе Рималь в городе Газа, который до войны считался центром властной элиты анклава, где жили чиновники правящей сектором террористической группировки", - отмечается в публикации.
Как рассказали военнослужащие ЦАХАЛ журналистам, под престижным коммерческим районом, где проживали самые высокие должностные лица ХАМАС со своими семьями, на самом деле кроется целая сеть тоннелей. Там они скрывались 7 октября, когда группа атаковала юг Израиля.
В сообщении отмечают, что в жилых помещениях, оборудованных туннелями, были найдены запасы пищи и воды. Израильские военные описали этот комплекс как "подземный город террора", соединенный с другими важными объектами подземной инфраструктуры в секторе Газа.
7 октября боевики палестинского движения ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали, похищали и пытали военных и мирных людей, а также ракетами обстреливали города страны. В ответ Тель-Авив объявил о начале в Секторе Газа наземной операции "Железные мечи".
В конце ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.
Перемирие длилось до 1 декабря и было сорвано из-за обстрела ХАМАСом территории Израиля.
20 декабря Израиль предложил палестинцам перемирие сроком неделю. Тель-Авив предложил освободить 40 человек, среди которых женщины и дети, а также пожилые мужчины, нуждающиеся в срочной медицинской помощи. Однако, в свою очередь, ХАМАС отклонил предложение Израиля остановить боевые действия на одну неделю для обмена.
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