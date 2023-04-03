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Армія Ізраїлю збила невідомий літак, який летів із Сирії

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Понеділок 03 квітня 2023 00:28
Армія Ізраїлю збила невідомий літак, який летів із Сирії Фото: ізраїльська армія збила невідомий літак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сили ППО ізраїльської армії вчора, 2 квітня, збили невідомий літак, який рухався з боку Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві Армії оборони Ізраїлю йдеться, що збитий силами ППО літак не становив загрози для мирного населення на жодному етапі. Тип збитого повітряного судна, його розміри, модель, а також регіон, над яким він був знищений, поки що тримаються в секреті.

Нагадаємо, що в міністерстві оборони Сирії заявили про завдання ізраїльської авіацією удару по аеропорту Алеппо рано вранці 22 березня.

Раніше повідомлялося, що в грудні 2022 року винищувачі армії оборони Ізраїлю завдали удару по об'єктах бойовиків ХАМАС у секторі Газа.

Нагадаємо також, що перед цим Ізраїль атакував ракетами велику авіабазу Шайрат у сирійській провінції Хомс.

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