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Армия Израиля сбила неопознанный самолет, который летел из Сирии

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Понедельник 03 апреля 2023 00:28
Армия Израиля сбила неопознанный самолет, который летел из Сирии Фото: израильская армия сбила неопознанный самолет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Силы ПВО израильской армии вчера, 2 апреля, сбили неопознанный самолет, который двигался со стороны Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что сбитый силами ПВО самолет не представлял угрозы для мирного населения ни на каком этапе. Тип сбитого воздушного судна, его размеры, модель, а также регион, над которым он был уничтожен, пока держатся в секрете.

Напомним, что в министерстве обороны Сирии заявили о нанесении израильской авиацией удара по аэропорту Алеппо рано утром 22 марта.

Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года истребители армии обороны Израиля нанесли удар по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Напомним также, что перед этим Израиль атаковал ракетами крупную авиабазу Шайрат в сирийской провинции Хомс.

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