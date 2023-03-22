Сирія заявила про авіаудар ВПС Ізраїлю по аеропорту Алеппо

У міністерстві оборони Сирії заявили про завдання ізраїльською авіацією удару по аеропорту Алеппо вранці 22 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сирійське державне інформагентство SANA .

У заяві йдеться про "матеріальні збитки" внаслідок повітряного нападу, який наказують Ізраїлю. Зазначається, що удар 22 березня став другим по об'єкту цього місяця та третім за останні пів року.

Повідомлень про жертви внаслідок авіаударів не надходило.

Згідно з офіційним повідомленням сирійської NOTAM, злітно-посадкова смуга в аеропорту була закрита.

Агентство SANA з посиланням на військове джерело повідомило, що ізраїльські винищувачі запустили кілька ракет по аеропорту з повітряного простору над Середземним морем, на захід від прибережного міста Латакія, внаслідок чого в інших регіонах було чути вибухи.

Армія оборони Ізраїлю не дала коментарів відповідно до їхньої політики утримуватися від заяв щодо повітряних нальотів у Сирії, передає The Times of Israel.

Вважається, що останніми роками Ізраїль завдав сотні ударів по цілях у контрольованих урядом районах Сирії, включаючи удари по аеропортах Дамаска та Алеппо, проте рідко визнає або обговорює ці операції.

Водночас в Ізраїлі визнали, що націлені на бази союзних Ірану угруповань, таких як ліванська "Хізбалла", яка направила тисячі бойовиків для підтримки сил сирійського президента Башара Асада.