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Ізраїль завдав ударів по збройному цеху бойовиків у секторі Гази

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Ізраїль, Неділя 04 грудня 2022 05:28
Ізраїль завдав ударів по збройному цеху бойовиків у секторі Гази Фото: Ізраїль атакував збройний цех в секторі Гази (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Винищувачі армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали удару по об'єктах бойовиків ХАМАС у секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу ЦАХАЛу.

Там заявили, що удари були нанесені у відповідь на ракетний обстріл території Ізраїлю. Винищувачі атакували цех з виробництва зброї терористичної організації ХАМАС, а також тунель бойовиків на півдні Гази.Ізраїль завдав ударів по збройному цеху бойовиків у секторі Гази

Нагадаємо, що Ізраїль атакував ракетами велику авіабазу Шайрат в сирійській провінції Хомс. В результаті удару двоє військових загинули, ще троє зазнали поранень.

До цього Ізраїль завдав авіаудар по колоні автомобілів на сході Сирії, неподалік від Абу-Камала. В ній, імовірно, знаходилась контрабанда іранської зброї.

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