Ізраїль завдав ударів по збройному цеху бойовиків у секторі Гази
Винищувачі армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали удару по об'єктах бойовиків ХАМАС у секторі Гази.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу ЦАХАЛу.
Там заявили, що удари були нанесені у відповідь на ракетний обстріл території Ізраїлю. Винищувачі атакували цех з виробництва зброї терористичної організації ХАМАС, а також тунель бойовиків на півдні Гази.
Нагадаємо, що Ізраїль атакував ракетами велику авіабазу Шайрат в сирійській провінції Хомс. В результаті удару двоє військових загинули, ще троє зазнали поранень.
До цього Ізраїль завдав авіаудар по колоні автомобілів на сході Сирії, неподалік від Абу-Камала. В ній, імовірно, знаходилась контрабанда іранської зброї.
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