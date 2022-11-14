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Ізраїль атакував авіабазу в Сирії: її використовували і росіяни

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Сирія, Понеділок 14 листопада 2022 01:26
Ізраїль атакував авіабазу в Сирії: її використовували і росіяни Фото: Ізраїль атакував авіабазу в Сирії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Ізраїль атакував ракетами велику авіабазу Шайрат в сирійській провінції Хомс. В результаті удару двоє військових загинули, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За інформацією військових джерел, під удар потрапила злітно-посадкова смуга авіабази, яку останнім часом використовували іранські військово-повітряні сили.

Зазначається також і те, що злітно-посадкова смуга та підземні споруди в Шайраті, включаючи укриття для літаків, останні три роки активно використовувались і розбудовувались російськими військовими.

Нагадаємо, Ізраїль завдав авіаудар по колоні автомобілів на сході Сирії, неподалік від Абу-Камала. В ній, імовірно, знаходилась контрабанда іранської зброї.

Раніше повідомлялось, що у неділю російські літаки розбомбили табори опозиції поблизу Ідліба на північному заході Сирії, вбивши щонайменше дев'ять цивільних осіб.

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