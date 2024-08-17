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Армія Ізраїлю завдала ударів по цілях "Хезболли" у Лівані, є загиблі

Фото: ізраїльська армія обстріляла позиції терористів "Хезболла" у Лівані (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по позиціях терористів у Лівані, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та агентство Reuters.

Зазначається, що в п'ятницю, 16 серпня, підозріла повітряна ціль перетнула територію верхньої Галілеї. Ізраїльські військові задіяли перехоплювач. Чи є постраждалі внаслідок обстрілу, невідомо.

Крім того, було виявлено снаряд, який перетнув ліванську територію в напрямку району Нетуа і впав на відкритій місцевості. Про постраждалих не повідомлялося.

У ЦАХАЛ повідомили про удари по військових об'єктах "Хезболли" в районах Марун ель-Рас і Айта аш-Шаб на півдні Лівану.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило про обстріл ізраїльською армією півдня Лівану.

"Щонайменше шестеро людей загинули і ще троє отримали поранення в результаті ізраїльського удару по житловому будинку в місті Набатія на півдні Лівану", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Близькому Сході

За останні тижні в регіоні сильно зросла напруженість після смертоносного ракетного удару терористів "Хезболли" по Голанських висотах, внаслідок якого загинули діти, що перебували на футбольному полі.

У відповідь, Армія оборони Ізраїлю ліквідувала високопоставленого командира у передмісті Бейрута.

Відтоді ізраїльська армія та "Хезболла" майже щодня обмінюється взаємними ракетними ударами. Терористи також пообіцяли помститися Ізраїлю за вбивство в Тегерані політичного лідера угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Так, 12 серпня ліванські бойовики запустили десятки ракет в напрямку Ізраїля. У відповідь ЦАХАЛ атакував військові об'єкти "Хезболли" в районах Кфаркела, Марвахін та Мейс Ель-Джабаль.

14 серпня, терористи "Хезболла" обстріляли 25 ракетами північ Ізраїлю. Вони цілилися по військовій базі.

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Ізраїль