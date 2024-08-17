Армія Ізраїлю завдала ударів по цілях "Хезболли" у Лівані, є загиблі

Зазначається, що в п'ятницю, 16 серпня, підозріла повітряна ціль перетнула територію верхньої Галілеї. Ізраїльські військові задіяли перехоплювач. Чи є постраждалі внаслідок обстрілу, невідомо.

Крім того, було виявлено снаряд, який перетнув ліванську територію в напрямку району Нетуа і впав на відкритій місцевості. Про постраждалих не повідомлялося.

У ЦАХАЛ повідомили про удари по військових об'єктах "Хезболли" в районах Марун ель-Рас і Айта аш-Шаб на півдні Лівану.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило про обстріл ізраїльською армією півдня Лівану.

"Щонайменше шестеро людей загинули і ще троє отримали поранення в результаті ізраїльського удару по житловому будинку в місті Набатія на півдні Лівану", - йдеться у повідомленні.