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Армія Ізраїлю ліквідувала ще одного командира ХАМАСу в Лівані

Ліван, Субота 10 серпня 2024 03:54
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Армія Ізраїлю ліквідувала ще одного командира ХАМАСу в Лівані Фото: ЦАХАЛ ліквідував чергового командира терористів ХАМАС (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала старшого командира угруповання ХАМАС у Лівані Самера Махмуда аль-Хаджа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ізраїльської армії.

Зазначається, що терориста було ліквідовано авіаударом по району Сидона в Лівані, що розташований за 60 кілометрів від кордону між державами.

Командир ХАМАС відповідав за підготовку терористичних атак і запуск ракет з Лівану в бік ізраїльської території. Крім того, Самер був командиром військових сил у таборі Айн аль-Хільва біля Сидона та відповідав за вербування і підготовку терористів для нападу на Ізраїль.

Армія Ізраїлю ліквідувала ще одного командира ХАМАСу в Лівані

Фото: Самер Махмуд аль-Хадж (iranintl.com)

Удари по позиціях "Хезболли"

Крім того, авіація ЦАХАЛу завдали удару по пусковій установці "Хезболли" з готовими до запуску ракетами у районі Хамаама на півдні Лівану.

Також ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах інфраструктури терористів у районах Айта аш-Шаб, Мехабіб, Маркаба і Кфаркела.

В п'ятницю бойовики "Хезболла" обстріляли ракетами територію Ізраїлю. Артилерія ЦАХАЛу завдала удару у відповідь по ліванському району Мейс-ель-Джабал.

Вбивство лідера ХАМАСу

У Тегерані 31 липня було ліквідовано політичного лідера угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію. Бойовики звинуватили у вбивстві ізраїльські спецслужби.

Ізраїль повідомив США, що саме він причетний до цього вбивства.

Влада Ірану спочатку заявила про намір у відповідь масштабно атакувати Ізраїль.

Однак пізніше у Тегерані не виключили відмови від таких планів.

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