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Армія Ізраїлю завдає ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа

Сектор Газа, Ізраїль, Понеділок 08 липня 2024 02:48
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Армія Ізраїлю завдає ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа Фото: армія оборони Ізраїлю атакує об'єкти терористів ХАМАС (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдає ударів по об'єктах ХАМАС у центральній частині Сектору Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Зазначається, що жителі південного міста Сдерот повідомляють про гучні вибухи внаслідок атаки.

Крім того, кілька годин тому в прикордонній із Газою громаді Тальмей-Еліягу пролунали сигнали повітряної тривоги. Однак у ЦАХАЛ запевнили, що вони були хибними.

Нагадаємо, в неділю, 7 липня, армія Ізраїлю вдарила по школі у Секторі Газа, загинули щонайменше 16 людей.

Додамо, що 5 липня в Катарі делегація Ізраїлю завершила переговори щодо припинення вогню в Секторі Газа.

Раніше ХАМАС відмовився від ключової вимоги, щоб Ізраїль повністю припинив вогонь до підписання угоди.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що будь-яка угода про припинення вогню у Секторі Газа повинна дозволити ЦАХАЛу поновити бойові дії доти, доки він не досягне цілей.

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