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Армия Израиля наносит удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа

Сектор Газа, Израиль, Понедельник 08 июля 2024 02:48
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Армия Израиля наносит удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа Фото: армия обороны Израиля атакует объекты террористов ХАМАС (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам ХАМАС в центральной части Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Отмечается, что жители южного города Сдерот сообщают о громких взрывах в результате атаки.

Кроме того, несколько часов назад в приграничной с Газой общине Тальмей-Элиягу прозвучали сигналы воздушной тревоги. Однако в ЦАХАЛ заверили, что они были ложными.

Напомним, в воскресенье, 7 июля, армия Израиля ударила по школе в Секторе Газа, погибли по меньшей мере 16 человек.

Добавим, что 5 июля в Катаре делегация Израиля завершила переговоры о прекращении огня в Секторе Газа.

Ранее ХАМАС отказался от ключевого требования, чтобы Израиль полностью прекратил огонь до подписания соглашения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что любое соглашение о прекращении огня в Секторе Газа должно позволить ЦАХАЛу возобновить боевые действия до тех пор, пока он не достигнет целей.

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