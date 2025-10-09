Армія Ізраїлю вітає мирну угоду, однак готується до "будь-якого сценарію"

Армія оборони Ізраїлю вітає підписання угоди про повернення заручників, але одночасно готова до будь-якого розвитку подій у Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ.
"Під час оцінки ситуації, проведеної вночі, начальник Генерального штабу доручив усім силам, як на передовій, так і в тилових районах, підготувати потужну оборону і бути готовими до будь-якого сценарію", - йдеться у заяві.
Також зазначається, що розгортання сил буде здійснюватися відповідно до вказівок політичного керівництва та етапів угоди, з відповідальністю та акцентом на безпеці солдатів.
Крім того, начальник Генштабу доручив підготуватися до керівництва операцією з повернення заручників, яка, як очікується, "буде проведена з делікатністю та професіоналізмом".
Нагадаємо, заява ізраїльської армії вийшла після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості між представниками Ізраїлю та угруповання ХАМАС щодо впровадження першої фази мирного плану.
Пізніше в інтерв'ю Fox News Трамп заявив, що звільнення заручників розпочнеться у понеділок, 13 жовтня.
Він також зазначив, що Сектор Гази в майбутньому стане "мирним, набагато безпечнішим місцем", а США продовжать долучатися до безпеки та процвітання регіону.
На початку наступного тижня Трамп анонсував візит до Ізраїлю, де запланований його виступ у Кнесеті.