RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Армия Израиля приветствует мирное соглашение, но готовится к "любому сценарию"

Иллюстративное фото: военнослужащие израильской армии (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия обороны Израиля приветствует подписание соглашения о возвращении заложников, но одновременно готова к любому развитию событий в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.

"Во время оценки ситуации, проведенной ночью, начальник Генерального штаба поручил всем силам, как на передовой, так и в тыловых районах, подготовить мощную оборону и быть готовыми к любому сценарию", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что развертывание сил будет осуществляться в соответствии с указаниями политического руководства и этапов соглашения, с ответственностью и акцентом на безопасности солдат.

Кроме того, начальник Генштаба поручил подготовиться к руководству операцией по возвращению заложников, которая, как ожидается, "будет проведена с деликатностью и профессионализмом".

Соглашение между Израилем и ХАМАС

Напомним, заявление израильской армии вышло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между представителями Израиля и группировки ХАМАС по внедрению первой фазы мирного плана.

Позже в интервью Fox News Трамп заявил, что освобождение заложников начнется в понедельник, 13 октября.

Он также отметил, что Сектор Газа в будущем станет "мирным, гораздо более безопасным местом", а США продолжат участвовать в безопасности и процветании региона.

В начале следующей недели Трамп анонсировал визит в Израиль, где запланировано его выступление в Кнессете.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраильДональд ТрампСектор Газа