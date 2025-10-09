Армія Ізраїлю вітає мирну угоду, однак готується до "будь-якого сценарію"

Армія оборони Ізраїлю вітає підписання угоди про повернення заручників, але одночасно готова до будь-якого розвитку подій у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ.

"Під час оцінки ситуації, проведеної вночі, начальник Генерального штабу доручив усім силам, як на передовій, так і в тилових районах, підготувати потужну оборону і бути готовими до будь-якого сценарію", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що розгортання сил буде здійснюватися відповідно до вказівок політичного керівництва та етапів угоди, з відповідальністю та акцентом на безпеці солдатів.

Крім того, начальник Генштабу доручив підготуватися до керівництва операцією з повернення заручників, яка, як очікується, "буде проведена з делікатністю та професіоналізмом".