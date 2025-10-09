Армия Израиля приветствует мирное соглашение, но готовится к "любому сценарию"
Армия обороны Израиля приветствует подписание соглашения о возвращении заложников, но одновременно готова к любому развитию событий в Секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.
"Во время оценки ситуации, проведенной ночью, начальник Генерального штаба поручил всем силам, как на передовой, так и в тыловых районах, подготовить мощную оборону и быть готовыми к любому сценарию", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что развертывание сил будет осуществляться в соответствии с указаниями политического руководства и этапов соглашения, с ответственностью и акцентом на безопасности солдат.
Кроме того, начальник Генштаба поручил подготовиться к руководству операцией по возвращению заложников, которая, как ожидается, "будет проведена с деликатностью и профессионализмом".
Соглашение между Израилем и ХАМАС
Напомним, заявление израильской армии вышло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между представителями Израиля и группировки ХАМАС по внедрению первой фазы мирного плана.
Позже в интервью Fox News Трамп заявил, что освобождение заложников начнется в понедельник, 13 октября.
Он также отметил, что Сектор Газа в будущем станет "мирным, гораздо более безопасным местом", а США продолжат участвовать в безопасности и процветании региона.
В начале следующей недели Трамп анонсировал визит в Израиль, где запланировано его выступление в Кнессете.