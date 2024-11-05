Израиль ликвидировал руководителя разведки "Хезболлы" в Сирии

Израильская армия провела операцию, во время которой с воздуха поразила объекты, которые относятся к штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Сирии. Ликвидирован глава разведывательного подразделения группировки Махмуд Мохаммед Шахин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военные отмечают, что атака была нанесена по центральному разведывательному органу "Хезболлы", который отвечает за оценку разведывательной информации, руководство разведывательной деятельностью, а также, по возможности, сбор и выявление разведывательной информации.

В ЦАХАЛ отметили, что у штаб-квартиры разведки "Хезболлы" есть филиал в Сирии, в структуру которого входят независимая сеть сбора, координации и оценки разведывательных данных. Непосредственным руководителем главы разведки группировки является Хасан Али аз-Заими, который был ликвидирован во время недавней операции в районе Дахие в Бейруте.

По информации военных, во время последнего удара также был ликвидирован руководитель разведывательного подразделения "Хезболлы" в Сирии Махмуд Мохаммед Шахин.

Он занимал в группировке различные должности. В 2007 году в штаб-квартире разведки "Хезболлы" он возглавил сирийский филиал, за эти годы приобрел опыт и установил тесные рабочие связи с сирийским режимом и чиновниками, связанными с Ираном. На этой должности руководил разработкой и развертыванием средств разведки и противовоздушной обороны в координации с различными частями иранской оси.

"Шахин был важной фигурой в региональном сотрудничестве, и его ликвидация означает дальнейшую деградацию разведывательных возможностей "Хезболлы", - отмечается в сообщении.

Израильские военные также заявили, что в течение последних недель ЦАХАЛ существенно ухудшил работу разведывательного штаба группировки. Были уничтожены средства военной разведки в Ливане и нанесен ущерб возможностям организации собирать разведывательную информацию.

"Удары по объектам военной разведки "Хезболлы" в Сирии еще больше способствуют операциям в Ливане, подрывая разведывательные возможности террористической организации. При поддержке сирийского режима "Хезболла" ставит под угрозу безопасность сирийского гражданского населения, создавая штаб-квартиры и развертывая силы в гражданских районах по всей стране", - отметили в Армии обороны Израиля.