Ізраїль провів наземну операцію в Сирії, захопивши сирійського громадянина
Ізраїльські військові заявили в неділю, що провели наземний рейд до Сирії, захопивши сирійського громадянина, залученого до іранських мереж. Це був перший випадок у поточній війні, коли Ізраїль оголосив, що його війська діють на сирійській території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Ізраїль завдавав авіаудари в Сирії кілька разів за останній рік, націлюючись на членів ліванської Хезболли та офіційних осіб з Ірану, близького союзника як Хезболли, так і Сирії. Але раніше він не оприлюднював інформацію про наземні операції у Сирії.
Ізраїльські військові заявили, що захоплення було частиною спецоперації, "яка проводилася останніми місяцями", хоча й не повідомили, коли саме це сталося.
Проурядова сирійська радіостанція Sham FM повідомила в неділю, що ізраїльські сили провели "операцію із викрадення" влітку, метою якої був чоловік на півдні країни.
Армія ідентифікувала захопленого чоловіка як Алі Солеймана аль-Ассі, заявивши, що він живе у південному сирійському регіоні Саїда. У ЦАХАЛі кажуть, що чоловік перебував під військовим наглядом протягом багатьох місяців і був залучений до іранських ініціатив, спрямованих на райони анексованих Ізраїлем Голанських висот недалеко від кордону із Сирією.
Раніше повідомлялося, що ізраїльські військові викрали, за їхніми словами, високопосадовця Хезболли під час безпрецедентної операції – бійці спецназу висадилися на узбережжі Батруна на півночі Лівану, захопили передбачуваного чиновника та втекли на швидкохідному катері.
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