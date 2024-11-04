Ізраїль провів наземну операцію в Сирії, захопивши сирійського громадянина

Ізраїльські військові заявили в неділю, що провели наземний рейд до Сирії, захопивши сирійського громадянина, залученого до іранських мереж. Це був перший випадок у поточній війні, коли Ізраїль оголосив, що його війська діють на сирійській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Ізраїль завдавав авіаудари в Сирії кілька разів за останній рік, націлюючись на членів ліванської Хезболли та офіційних осіб з Ірану, близького союзника як Хезболли, так і Сирії. Але раніше він не оприлюднював інформацію про наземні операції у Сирії.

Ізраїльські військові заявили, що захоплення було частиною спецоперації, "яка проводилася останніми місяцями", хоча й не повідомили, коли саме це сталося.

Проурядова сирійська радіостанція Sham FM повідомила в неділю, що ізраїльські сили провели "операцію із викрадення" влітку, метою якої був чоловік на півдні країни.

Армія ідентифікувала захопленого чоловіка як Алі Солеймана аль-Ассі, заявивши, що він живе у південному сирійському регіоні Саїда. У ЦАХАЛі кажуть, що чоловік перебував під військовим наглядом протягом багатьох місяців і був залучений до іранських ініціатив, спрямованих на райони анексованих Ізраїлем Голанських висот недалеко від кордону із Сирією.