Ізраїль викрав чиновника Хезболли під час безпрецедентної морської операції

Ізраїльські військові викрали, за їхніми словами, високопосадовця Хезболли під час безпрецедентної операції – бійці спецназу висадилися на узбережжі Батруна на півночі Лівану, захопили передбачуваного чиновника та втекли на швидкохідному катері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Видання Axios з посиланням на ізраїльські джерела повідомило, що захоплений - Імад Амхаз - відповідав за військово-морські операції Хезболли.

В уряді Лівану заявили, що Амхаз був цивільним капітаном судна і пообіцяли подати скаргу до Ради Безпеки ООН.

"Невідомі військові сили провели десантну операцію на пляжі Батрун і висадилися... неподалік пляжу, де викрали громадянина Імада Амхаза і... попливли на катерах у відкрите море", - повідомило Національне інформаційне агентство Лівану.

"Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжить діяти скрізь, де це необхідно для захисту держави Ізраїль та її громадян", - йдеться у заяві ізраїльського військового представника.

Міністр транспорту Лівану Алі Хаміє заявив, що викрадення Амхаза може бути порушенням резолюції ООН 1701, яка має регулювати динаміку безпеки між Ізраїлем та Ліваном після війни 2006 року.