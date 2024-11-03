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Ізраїль викрав чиновника Хезболли під час безпрецедентної морської операції

Неділя 03 листопада 2024 03:45
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Ізраїль викрав чиновника Хезболли під час безпрецедентної морської операції Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Ізраїльські військові викрали, за їхніми словами, високопосадовця Хезболли під час безпрецедентної операції – бійці спецназу висадилися на узбережжі Батруна на півночі Лівану, захопили передбачуваного чиновника та втекли на швидкохідному катері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Видання Axios з посиланням на ізраїльські джерела повідомило, що захоплений - Імад Амхаз - відповідав за військово-морські операції Хезболли.

В уряді Лівану заявили, що Амхаз був цивільним капітаном судна і пообіцяли подати скаргу до Ради Безпеки ООН.

"Невідомі військові сили провели десантну операцію на пляжі Батрун і висадилися... неподалік пляжу, де викрали громадянина Імада Амхаза і... попливли на катерах у відкрите море", - повідомило Національне інформаційне агентство Лівану.

"Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжить діяти скрізь, де це необхідно для захисту держави Ізраїль та її громадян", - йдеться у заяві ізраїльського військового представника.

Міністр транспорту Лівану Алі Хаміє заявив, що викрадення Амхаза може бути порушенням резолюції ООН 1701, яка має регулювати динаміку безпеки між Ізраїлем та Ліваном після війни 2006 року.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 2 листопада, ЦАХАЛ ліквідував командира Хезболли Джафара Хадера Фаура. Він є відповідальним за перші ракетні обстріли Ізраїлю 8 жовтня 2023 року. Зокрема, винищувач ВПС Ізраїлю у співпраці з Північним командуванням знищив Фаура у районі Джуайя на півдні Лівану. За даними ЦАХАЛу, разом із ним було знищено також ще одного командира підрозділу безпілотників.

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Ізраїль Ліван Хезболла
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