Армія Ізраїлю вдарила по командних центрах "Хезболли" у Бейруті
Ввечері у суботу, 16 листопада, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) провела четверту серію ударів по командних центрах "Хезболли" в районі Дахія, - ключовому оплоті терористів у Бейруті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ.
Зазначається, що впродовж минулого тижня, ізраїльські військові завдали ударів по близько 50 об'єктах терористів в районі Дахія, звідки терористична організація "Хезболла" продовжує планувати і здійснювати теракти проти Ізраїлю.
Перед завданням ударів, ЦАХАЛ вжила численних заходів для зменшення шкоди цивільному населенню, зокрема шляхом попереднього збору розвідувальних даних, використання повітряного спостереження і завчасного попередження жителів у цьому районі.
В ізраїльській армії зазначили, що "Хезболла" систематично розміщує свою терористичну інфраструктуру серед цивільного населення Лівану, цинічно використовуючи його як живий щит.
В якості прикладу, військові оприлюднили мапу розташування командного пункту терористів між університетом, мечетью та школою в районі Дахія у Бейруті.
Мапа: розташування командного пункту "Хезболли" у Бейруті (idfanc.activetrail.biz)
Крім того, в ЦАХАЛ зазначили, що станом на 23:30 вечора суботи, 16 листопада, територію Ізраїлю з Лівану перетнули близько 80 снарядів, випущених терористами.
Війна Ізраїлю з угрупованням "Хезболла"
З початком війни у Секторі Газа в жовтні 2023 року, бойовики ісламського ліванського угруповання "Хезболла" почали обстрілювати територію Ізраїлю на знак підтримки палестинців та протистояння західному світу.
З 1 жовтня ЦАХАЛ проводить у південному Лівані наземну військову операцію, щоб відтіснити війська супротивника від кордонів Ізраїлю та зменшити кількість повітряних атак на країну.
Цього тижня начальник генштабу Армії оборони Ізраїлю Герці Га-Леві повідомив, що резервні сили виводять значні сили з південного Лівану. Це пов'язано з успішними атаками та зниженням потенціалу "Хезболли" в регіоні.
На початку листопада ЦАХАЛ знищила близько 1000 бойовиків "Хезболли" в Секторі Газа і майже стільки ж узяла в полон. Це серйозно вдарило по угрупованню ХАМАС.
Крім того, ізраїльтяни підірвали склади зі зброєю "Хезболли" в Сирії.
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