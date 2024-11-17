Армия Израиля ударила по командным центрам "Хезболлы" в Бейруте
Вечером в субботу, 16 ноября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела четвертую серию ударов по командным центрам "Хезболлы" в районе Дахия, - ключевом оплоте террористов в Бейруте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.
Отмечается, что в течение прошлой недели, израильские военные нанесли удары по около 50 объектам террористов в районе Дахия, откуда террористическая организация "Хезболла" продолжает планировать и осуществлять теракты против Израиля.
Перед нанесением ударов, ЦАХАЛ приняла многочисленные меры для ослабления ущерба гражданскому населению, в частности путем предварительного сбора разведывательных данных, использования воздушного наблюдения и заблаговременного предупреждения жителей в этом районе.
В израильской армии отметили, что "Хезболла" систематически размещает свою террористическую инфраструктуру среди гражданского населения Ливана, цинично используя его как живой щит.
В качестве примера, военные обнародовали карту расположения командного пункта террористов между университетом, мечетью и школой в районе Дахия в Бейруте.
Карта: расположение командного пункта «Хезболлы» в Бейруте (idfanc.activetrail.biz)
Кроме того, в ЦАХАЛ отметили, что по состоянию на 23:30 вечера субботы, 16 ноября, территорию Израиля из Ливана пересекли около 80 снарядов, выпущенных терористами.
Война Израиля с группировкой "Хезболла"
С началом войны в Секторе Газа в октябре 2023 года, боевики исламской ливанской группировки "Хезболла" начали обстреливать территорию Израиля в знак поддержки палестинцев и противостояния западному миру.
С 1 октября ЦАХАЛ проводит в южном Ливане наземную военную операцию, чтобы оттеснить войска противника от границ Израиля и уменьшить число воздушных атак на страну.
На этой неделе начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Га-Леви сообщил, что резервные силы выводят значительные силы из южного Ливана. Это связано с успешными атаками и снижением потенциала "Хезболлы" в регионе.
В начале ноября ЦАХАЛ уничтожила около 1000 боевиков "Хезболлы" в Секторе Газа и почти столько же взяла в плен. Это серьезно ударило по группировке ХАМАС.
Кроме того, израильтяне взорвали склады с оружием "Хезболлы" в Сирии.
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