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Армія Ізраїлю виводить сили та ракетні установки з півдня Лівану

Середа 13 листопада 2024 02:12
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Армія Ізраїлю виводить сили та ракетні установки з півдня Лівану Фото: армія Ізраїлю суттєво підірвала бойовий потенціал терористів "Хезболли" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Резервні сили ізраїльської армії виводять значну кількість зброї, ракет і пускових установок з району південного Лівану. Це свідчить про успішні атаки й суттєве зниження потенціалу угруповання "Хезболли" в регіоні.

Про це заявив начальник генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Га-Леві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ.

У вівторок, 12 листопада, він провів оцінку ситуації на півдні Лівану разом із командувачем Північного командування генерал-лейтенантом Орі Гордіном, командувачем 91-ї дивізії генерал-лейтенантом Шаєм Кальпером та іншими командирами.

Га-Леві також звернувся до командирів резервів і солдатів, що діють у цьому секторі.

Він зазначив, що ЦАХАЛ позбавила угруповання "Хезболла" суттєвих бойових можливостей внаслідок ліквідації Хасана Насралли та "членів Ради джихаду організації, "командирів її частин та різних секторів, підрозділів, з'єднань і багатьох бойовиків".

Га-Леві також назвав "дуже важливим" виведення з цього району значної кількості зброї, ракет і пускових установок.

"Одночасно ЦАХАЛ діє дуже потужно. Ми завдали потужних ударів по об'єктах "Хезболли" у Бейруті, Дахії та інших місцях. Ми завдаємо глибоких ударів, зокрема часто в Сирії та вздовж сирійсько-ліванського кордону, щоб запобігти передачі зброї "Хезболлі". Зачистка цієї території забезпечить базові умови для того, щоб зробити все належним чином і дійсно гарантувати безпеку в пониззі цієї долини", - сказав Га-Леві.

Війна Ізраїлю та "Хезболли"

З 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю проводить наземну операцію в південному Лівані проти терористичного угруповання "Хезболла", яке постійно обстрілює північні райони країни.

9 листопада Га-Леві повідомив, що ЦАХАЛ ліквідувала близько 1000 терористів "Хезболли" у районі Джабалії в Секторі Газа і майже стільки ж узяла в полон, що завдало серйозної шкоди угрупованню ХАМАС.

8 листопада стало відомо, що ЦАХАЛ знищила установки "Хезболли", з яких бойовики обстрілювали міста Ізраїлю.

Також ізраїльська армія підірвала склади зброї ліванського угруповання в Сирії.

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