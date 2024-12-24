Армія Ізраїлю ліквідувала терориста, що відповідав за безпеку ХАМАС

Ізраїльські військові ліквідували керівника Управління безпеки палестинського угруповання ХАМАС. Він переховувався у командному центрі, розташованому в будівлі колишньої школи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Терорист Тарват Мухаммед Ахмед Альбек працював у командно-контрольному центрі, розміщеному в будівлі, що раніше слугувала школою "Муси ібн Нусайра" в Дурай Таффа.
В ЦАХАЛ зазначили, що "Управління безпеки ХАМАСу" готує розвідувальні оцінки, що допомагають в ухваленні рішень.
Також це відомство відповідає за безпеку високопоставлених членів угруповання, надаючи їм місця для переховування, щоб забезпечити продовження їхньої військової діяльності.
"Альбек був центральною фігурою в механізмах безпеки та відігравав важливу роль у процесі ухвалення рішень", - йдеться у повідомленні.
Перед ударом ізраїльські військові вжили численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню. Зокрема, для атаки використовувалися високоточні боєприпаси, спостереження з повітря і додаткова розвідка.
У понеділок, 23 грудня, Міноборони Ізраїлю вперше офіційно визнало свою причетність до ліквідації лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії, що сталася 31 липня в Тегерані.
Також днями ізраїльська авіація ліквідувала одного з керівників мережі терористів "Тулькарм", що діє на західному березі річки Йордан.
А 12 грудня військові Ізраїлю вбили командирів ХАМАСу, що були причетні до вторгнення з Сектора Газа 7 жовтня 2023 року.
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