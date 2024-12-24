Армія Ізраїлю ліквідувала терориста, що відповідав за безпеку ХАМАС

Терорист Тарват Мухаммед Ахмед Альбек працював у командно-контрольному центрі, розміщеному в будівлі, що раніше слугувала школою "Муси ібн Нусайра" в Дурай Таффа.

В ЦАХАЛ зазначили, що "Управління безпеки ХАМАСу" готує розвідувальні оцінки, що допомагають в ухваленні рішень.

Також це відомство відповідає за безпеку високопоставлених членів угруповання, надаючи їм місця для переховування, щоб забезпечити продовження їхньої військової діяльності.

"Альбек був центральною фігурою в механізмах безпеки та відігравав важливу роль у процесі ухвалення рішень", - йдеться у повідомленні.

Перед ударом ізраїльські військові вжили численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню. Зокрема, для атаки використовувалися високоточні боєприпаси, спостереження з повітря і додаткова розвідка.