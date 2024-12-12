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Армія Ізраїлю ліквідувала командирів ХАМАС, причетних до вторгнення 7 жовтня

Четвер 12 грудня 2024 01:26
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Армія Ізраїлю ліквідувала командирів ХАМАС, причетних до вторгнення 7 жовтня Фото: ліквідовані терористи, причетні до вторгнення 7 жовтня (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїльські військові ліквідували двох командирів ХАМАС, які керували нападом на країну із Сектора Газа 7 жовтня 2023 року. Один із них керував підрозділом парапланеристів угруповання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Так, військові завдали удару та ліквідували терориста Фехмі Салмі, командира роти "Нухба" в батальйоні ХАМАС "Зейтун", який діяв під час удару з будівлі, що раніше слугувала школою "Аль-Фалах".

7 жовтня 2023 року Салмі зі своїм взводом очолив атаку на заставу ЦАХАЛу "Пага" на кордоні з Сектором Газа на півдні Ізраїлю, під час якої було вбито 14 ізраїльських солдатів. Під час війни Салмі очолював численні атаки на війська ЦАХАЛу.

Крім того, ізраїльські військові у районі Джабалії авіаударом ліквідували терориста Салаха Дахама, - керівника підрозділу парапланеристів ХАМАСу.

"7 жовтня Дахам керував повітряним проникненням бойовиків у населені пункти на півдні Ізраїлю, що було ключовим елементом кривавих нападів ХАМАСу на цивільне населення", - йдеться у повідомленні.

Вторгнення угруповання ХАМАС в Ізраїль

Терористи палестинського руху ХАМАС вторглися в Ізраїль з території Сектора Газа 7 жовтня 2023 року.

У перші дні бойових дій ісламісти вбили 1200 ізраїльтян й іноземців, а також захопили близько 250 заручників, яких вивезли і досі утримують в Секторі Газа.

Невдовзі після вторгнення, ізраїльська армія почала наземну військову операцію в анклаві, що триває досі.

На початку грудня ЦАХАЛ ліквідувала терориста Нідаль аль-Наджара. Він був керівником авіапідрозділу та підрозділу протиповітряної оборони ХАМАС у місті Газа.

У жовтні ізраїльські військові ліквідували очільника угруповання Ях'ю Сінвара, що також був причетний до атаки 7 жовтня.

Крім того, ЦАХАЛ вбила Саїда Аталлаха Алі. Він був членом військового крила ХАМАСу в Лівані.

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