Армія Ізраїлю ліквідувала командирів ХАМАС, причетних до вторгнення 7 жовтня
Ізраїльські військові ліквідували двох командирів ХАМАС, які керували нападом на країну із Сектора Газа 7 жовтня 2023 року. Один із них керував підрозділом парапланеристів угруповання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Так, військові завдали удару та ліквідували терориста Фехмі Салмі, командира роти "Нухба" в батальйоні ХАМАС "Зейтун", який діяв під час удару з будівлі, що раніше слугувала школою "Аль-Фалах".
7 жовтня 2023 року Салмі зі своїм взводом очолив атаку на заставу ЦАХАЛу "Пага" на кордоні з Сектором Газа на півдні Ізраїлю, під час якої було вбито 14 ізраїльських солдатів. Під час війни Салмі очолював численні атаки на війська ЦАХАЛу.
Крім того, ізраїльські військові у районі Джабалії авіаударом ліквідували терориста Салаха Дахама, - керівника підрозділу парапланеристів ХАМАСу.
"7 жовтня Дахам керував повітряним проникненням бойовиків у населені пункти на півдні Ізраїлю, що було ключовим елементом кривавих нападів ХАМАСу на цивільне населення", - йдеться у повідомленні.
Вторгнення угруповання ХАМАС в Ізраїль
Терористи палестинського руху ХАМАС вторглися в Ізраїль з території Сектора Газа 7 жовтня 2023 року.
У перші дні бойових дій ісламісти вбили 1200 ізраїльтян й іноземців, а також захопили близько 250 заручників, яких вивезли і досі утримують в Секторі Газа.
Невдовзі після вторгнення, ізраїльська армія почала наземну військову операцію в анклаві, що триває досі.
На початку грудня ЦАХАЛ ліквідувала терориста Нідаль аль-Наджара. Він був керівником авіапідрозділу та підрозділу протиповітряної оборони ХАМАС у місті Газа.
У жовтні ізраїльські військові ліквідували очільника угруповання Ях'ю Сінвара, що також був причетний до атаки 7 жовтня.
Крім того, ЦАХАЛ вбила Саїда Аталлаха Алі. Він був членом військового крила ХАМАСу в Лівані.
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