Армия Израиля ликвидировала террориста, отвечавшего за безопасность ХАМАС

Террорист Тарват Мухаммед Ахмед Альбек работал в командно-контрольном центре, размещенном в здании, ранее служившем школой "Мусы ибн Нусайра" в Дурай Таффа.

В ЦАХАЛ отметили, что "Управление безопасности ХАМАС" готовит разведывательные оценки, которые помогают в принятии решений.

Также это ведомство отвечает за безопасность высокопоставленных членов группировки, предоставляя им места для укрытия, чтобы обеспечить продолжение их военной деятельности.

"Альбек был центральной фигурой в механизмах безопасности, а также играл важную роль в процессе принятия решений", - говорится в сообщении.

Перед ударом израильские военные приняли многочисленные меры для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению. В частности, для атаки использовались высокоточные боеприпасы, наблюдение с воздуха и дополнительная разведка.