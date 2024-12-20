Ізраїль ліквідував одного з керівників терористичної мережі "Тулькарм"

Авіація Ізраїлю ліквідувала одного з керівників терористичної мережі "Тулькарм" Тарека Душа. Крім того, були знищені оперативник мережі та ще двоє терористів угруповання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Операцію було проведено у місті Тулькарм на Західному березі річки Йордан.

За даними ізраїльських військових, упродовж минулого року Тарек Душ завербував численних терористів, озброєних і фінансованих Іраном та ліванськими бойовиками, пов'язаними з сім'єю Макдаха, для планування і вчинення терористичних атак проти ізраїльтян.

Очолювана Душем терористична мережа вчинила численні вогневі напади на солдатів ЦАХАЛу, а також обстріли контрольно-пропускних пунктів і населених пунктів біля паркану безпеки Іудеї та Самарії в районі міста Тулькарм. Крім того, терористична мережа планувала теракти на території Ізраїлю.

Крім того, під час авіаудару, ізраїльська авіація ліквідувала важливого військового оперативника терористичної мережі "Тулькарм" Доссама Авфі та ще двох терористів.