Армия Израиля ликвидировала склады "Хезболлы" в Сирии
Израильская армия ударила по складам оружия террористов "Хезболла" в Сирии. Также был сбит беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Reuters.
Недавно Армия обороны Израиля с помощью разведданных, ударила по складам оружия, используемых подразделением боеприпасов "Хезболлы" в районе города Аль-Кусейр в Сирии.
Это подразделение группировки отвечает за хранение оружия в Ливане и недавно расширило свою деятельность в Сирии в указанном районе возле сирийско-ливанской границы.
Это еще один пример того, как "Хезболла" создает логистическую инфраструктуру для передачи оружия из Сирии в Ливан контрабандными путями.
Сирийское государственное телевидение сообщило, что во вторник израильская авиация нанесла удар по промышленной зоне и некоторым жилым домам в городе Кусайр в Хомсе.
Также сирийские государственные СМИ сообщили, что в провинции Хомс в Сирии прогремел взрыв, который произошел в результате столкновения и сбития вражеского беспилотника. В сообщении не приводится никаких подробностей о нанесенном беспилотником ущербе.
Операции ЦАХАЛ в Сирии
На днях ЦАХАЛ ликвидировала главу разведывательного подразделения "Хезболлы".
В минувшее воскресенье израильские военные провели наземный рейд в Сирию и взяли в плен гражданина этой страны, вовлеченного в сети Ирана.
В начале ноября израильские военные ликвидировали командира "Хезболлы", ответственного за первые ракетные обстрелы Израиля 8 октября 2023 года.
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