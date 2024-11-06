ua en ru
Ср, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Армия Израиля ликвидировала склады "Хезболлы" в Сирии

Среда 06 ноября 2024 00:51
UA EN RU
Армия Израиля ликвидировала склады "Хезболлы" в Сирии Фото: израильские военные ликвидировали склады террористов в Сирии (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Израильская армия ударила по складам оружия террористов "Хезболла" в Сирии. Также был сбит беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Reuters.

Недавно Армия обороны Израиля с помощью разведданных, ударила по складам оружия, используемых подразделением боеприпасов "Хезболлы" в районе города Аль-Кусейр в Сирии.

Это подразделение группировки отвечает за хранение оружия в Ливане и недавно расширило свою деятельность в Сирии в указанном районе возле сирийско-ливанской границы.

Это еще один пример того, как "Хезболла" создает логистическую инфраструктуру для передачи оружия из Сирии в Ливан контрабандными путями.

Сирийское государственное телевидение сообщило, что во вторник израильская авиация нанесла удар по промышленной зоне и некоторым жилым домам в городе Кусайр в Хомсе.

Также сирийские государственные СМИ сообщили, что в провинции Хомс в Сирии прогремел взрыв, который произошел в результате столкновения и сбития вражеского беспилотника. В сообщении не приводится никаких подробностей о нанесенном беспилотником ущербе.

Операции ЦАХАЛ в Сирии

На днях ЦАХАЛ ликвидировала главу разведывательного подразделения "Хезболлы".

В минувшее воскресенье израильские военные провели наземный рейд в Сирию и взяли в плен гражданина этой страны, вовлеченного в сети Ирана.

В начале ноября израильские военные ликвидировали командира "Хезболлы", ответственного за первые ракетные обстрелы Израиля 8 октября 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Хезболла
NEWS
Ночью все не решится? Когда будут известны результаты выборов в США
Ночью все не решится? Когда будут известны результаты выборов в США
DAILY
Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США