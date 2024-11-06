Армия Израиля ликвидировала склады "Хезболлы" в Сирии

Израильская армия ударила по складам оружия террористов "Хезболла" в Сирии. Также был сбит беспилотник.

Недавно Армия обороны Израиля с помощью разведданных, ударила по складам оружия, используемых подразделением боеприпасов "Хезболлы" в районе города Аль-Кусейр в Сирии.

Это подразделение группировки отвечает за хранение оружия в Ливане и недавно расширило свою деятельность в Сирии в указанном районе возле сирийско-ливанской границы.

Это еще один пример того, как "Хезболла" создает логистическую инфраструктуру для передачи оружия из Сирии в Ливан контрабандными путями.

Сирийское государственное телевидение сообщило, что во вторник израильская авиация нанесла удар по промышленной зоне и некоторым жилым домам в городе Кусайр в Хомсе.

Также сирийские государственные СМИ сообщили, что в провинции Хомс в Сирии прогремел взрыв, который произошел в результате столкновения и сбития вражеского беспилотника. В сообщении не приводится никаких подробностей о нанесенном беспилотником ущербе.