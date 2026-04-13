Армія Ізраїлю чекає наказ Трампа: війна з Іраном може зненацька продовжитись
Після провалу переговорів між США та Іраном у Пакистані Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підвищує готовність до відновлення бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Підвищення готовності ЦАХАЛу
За даними Ynet, начальник Генштабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Еяль Замір наказав перевести армію в "підвищений стан готовності" та підготуватися до відновлення бойових дій з Іраном.
Channel 12 повідомив, що ЦАХАЛ готується не лише до відновлення війни, а й до можливого раптового удару Ірану по Ізраїлю.
Channel 13 додає, що рівень тривоги "значно підвищено", а Замір наказав "підготуватися до негайного відновлення боїв" та розпочати процедури бойової готовності.
Позиція Ізраїлю
Суспільний мовник Kan із посиланням на "високопосадовця з оборони" повідомив, що "Ізраїль зацікавлений у відновленні війни проти Ірану", оскільки попереднє перемир’я завершилося "занадто рано, без достатнього тиску на Іран щодо ядерної проблеми та балістичних ракет".
За даними Kan, Ізраїль чекає на рішення президента США Дональда Трампа про відновлення конфлікту. Після цього армія спробує змусити Іран відмовитися від ядерної програми шляхом ударів по його енергетичній інфраструктурі.
Нагадаємо, двотижневе перемир’я між США та Іраном, укладене за посередництва Пакистану, виявилося крихким.
Переговори в Ісламабаді про постійне завершення війни провалилися через відмову Тегерана виконати ключові вимоги - відмовитися від ядерної програми та припинити підтримку проксі-сил. Після цього президент США Дональд Трамп оголосив про морську блокаду іранських портів, яка розпочнеться 13 квітня.
За його словами, "легко вразити" водоопріснювальні станції та електростанції Ірану. Водночас Велика Британія заявила, що не братиме участі в блокаді, посилаючись на власні цілі.