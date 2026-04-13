Армия Израиля ждет приказ Трампа: война с Ираном может неожиданно продолжиться

04:39 13.04.2026 Пн
Уровень тревоги в Израиле взлетел. Какое главное условие Иран так и не выполнил?
aimg Екатерина Коваль
Армия Израиля ждет приказ Трампа: война с Ираном может неожиданно продолжиться Фото: военный армии обороны Израиля (Getty Images)

После провала переговоров между США и Ираном в Пакистане Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) повышает готовность к возобновлению боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Повышение готовности ЦАХАЛа

По данным Ynet, начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир приказал перевести армию в "повышенное состояние готовности" и подготовиться к возобновлению боевых действий с Ираном.

Channel 12 сообщил, что ЦАХАЛ готовится не только к возобновлению войны, но и к возможному внезапному удару Ирана по Израилю.

Channel 13 добавляет, что уровень тревоги "значительно повышен", а Замир приказал "подготовиться к немедленному возобновлению боев" и начать процедуры боевой готовности.

Позиция Израиля

Общественный вещатель Kan со ссылкой на "высокопоставленного чиновника по обороне" сообщил, что "Израиль заинтересован в возобновлении войны против Ирана", поскольку предыдущее перемирие завершилось "слишком рано, без достаточного давления на Иран по ядерной проблеме и баллистическим ракетам".

По данным Kan, Израиль ждет решения президента США Дональда Трампа о возобновлении конфликта. После этого армия попытается заставить Иран отказаться от ядерной программы путем ударов по его энергетической инфраструктуре.

Напомним, двухнедельное перемирие между США и Ираном, заключенное при посредничестве Пакистана, оказалось хрупким.

Переговоры в Исламабаде о постоянном завершении войны провалились из-за отказа Тегерана выполнить ключевые требования - отказаться от ядерной программы и прекратить поддержку прокси-сил. После этого президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде иранских портов, которая начнется 13 апреля.

По его словам, "легко поразить" водоопреснювальні станции и электростанции Ирана. В то же время Великобритания заявила, что не будет участвовать в блокаде, ссылаясь на собственные цели.

Мадяр уверенно лидирует: опубликованы первые результаты выборов в Венгрии
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич