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Армія Ізраїлю частково виводить свої сили із Сектору Газа: чого досягнув ЦАХАЛ

Фото: з нового року ЦАХАЛ виводить декілька бригад із Сектору Газа (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Армія Ізраїлю виведе частину своїх бригад із Сектору Газа. Такі дії зумовлені успішним перехопленням контролю в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Tines of Israel.

Так, у відомстві заявили про звільнення п'яти бригад від бойових дій у Секторі Газа. Дане рішення пов'язане із отриманням військовими ЦАХАЛ все більшого контролю на землі.

про корективи у розгортанні військовими Ізраїлю в Секторі Газа напередодні заявивпрессекретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі. Дані зміни мають відбутись на тлі перспектив довготривалої війни з терористичним угрупуванням ХАМАС.

"Сьогодні вночі почнеться 2024 рік. Цілі війни вимагають тривалих бойових дій, і ми підготувалися відповідним чином", - сказав він.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

У той же час прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяхуназвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

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