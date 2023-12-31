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ЦАХАЛ внесе корективи у своє розгортання в Газі в очікуванні тривалої війни

Неділя 31 грудня 2023 22:04
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ЦАХАЛ внесе корективи у своє розгортання в Газі в очікуванні тривалої війни Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльські військові вносять корективи у своє розгортання в Секторі Газа, оскільки передбачають тривалу війну з терористичним угрупуванням ХАМАС, що розтягнеться на весь майбутній рік.

Про це заявив прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ми адаптуємо методи ведення бойових дій до кожного району Гази, а також підбираємо необхідні сили для виконання місії найкращим чином. У кожного району свої особливості та свої оперативні потреби. Сьогодні вночі почнеться 2024 рік. Цілі війни вимагають тривалих бойових дій, і ми підготувалися відповідним чином", - заявив він.

За його словами, військові здійснюватимуть "розумне" управління силами в Газі, дозволять резервістам повернутися додому, щоб допомогти відновити економіку, і дадуть можливість військовослужбовцям постійної армії пройти навчання на командирів.

"Ці коригування спрямовані на забезпечення планування і підготовки до 2024 року. ЦАХАЛ повинен планувати заздалегідь, виходячи з розуміння того, що ми будемо потрібні для додаткових місій і продовження бойових дій протягом усього наступного року", - каже прессекретар ЦАХАЛу.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

У той же час прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяхуназвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

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Ізраїль ХАМАС Сектор Газа
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