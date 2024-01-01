Армия Израиля частично выводит свои силы из Сектора Газа: чего достиг ЦАХАЛ

Армия Израиля выведет часть своих бригад из Сектора Газа. Такие действия обусловлены успешным перехватом контроля в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Tines of Israel.
Так, в ведомстве заявили об освобождении пяти бригад от боевых действий в Секторе Газа. Данное решение связано с получением военными ЦАХАЛ все большего контроля на земле.
о коррективах в развертывании военными Израиля в Секторе Газа накануне заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари. Данные изменения должны произойти на фоне перспектив долгосрочной войны с террористической группировкой ХАМАС.
"Сегодня ночью начнется 2024 год. Цели войны требуют длительных боевых действий, и мы подготовились соответствующим образом", – сказал он.
Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.
24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.
20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. При этом ХАМАС отверг предложение.
В то же время премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.
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