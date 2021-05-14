Армія Ізраїлю вдарила по штабу внутрішньої безпеки ХАМАС

Ізраїльські винищувачі завдали удару по будівлі штабу внутрішньої безпеки ХАМАС у відповідь на обстріли. Також ВПС атакували збройовий склад угруповання.

Крім того, ізраїльська армія за останні кілька днів атакувала кіберпідрозділ ХАМАС в Секторі Газа.

За даними військових, в цій будівлі знаходяться також офіси глави внутрішньої безпеки міста Рафах та інших підрозділів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терористичний рух ХАМАС випустило 250 ракет "Айяш" дальністю до 220 км по території Ізраїлю. Однією з цілей був аеропорт біля курортного Ейлата. За даними ізраїльської сторони, ракета впала в околицях міста і не завдала шкоди.

На цьому тлі Ізраїль оголосив мобілізацію 7 000 резервістів. Зокрема, вони мають прибути на бази в повній готовності до участі в бойових діях. Призов резервістів пов'язаний з проведенням в Секторі Газа антитерористичної операції "Страж стін", яка триває вже третю добу.