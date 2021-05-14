Армія Ізраїлю вдарила по штабу внутрішньої безпеки ХАМАС
Ізраїльські винищувачі завдали удару по будівлі штабу внутрішньої безпеки ХАМАС у відповідь на обстріли. Також ВПС атакували збройовий склад угруповання.
За даними військових, в цій будівлі знаходяться також офіси глави внутрішньої безпеки міста Рафах та інших підрозділів.
Крім того, ізраїльська армія за останні кілька днів атакувала кіберпідрозділ ХАМАС в Секторі Газа.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терористичний рух ХАМАС випустило 250 ракет "Айяш" дальністю до 220 км по території Ізраїлю. Однією з цілей був аеропорт біля курортного Ейлата. За даними ізраїльської сторони, ракета впала в околицях міста і не завдала шкоди.
На цьому тлі Ізраїль оголосив мобілізацію 7 000 резервістів. Зокрема, вони мають прибути на бази в повній готовності до участі в бойових діях. Призов резервістів пов'язаний з проведенням в Секторі Газа антитерористичної операції "Страж стін", яка триває вже третю добу.