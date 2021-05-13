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Израиль объявил мобилизацию 7 000 резервистов

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Тель-Авив, Четверг 13 мая 2021 16:59
Израиль объявил мобилизацию 7 000 резервистов Фото: израильская армия объявила мобилизацию (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

На фоне конфликта Израиля и Палестины командование израильской армии объявило мобилизацию 7 000 резервистов. Они должны прибыть на военные базы.

Об этом пишет newsru.co.il.

Сообщается, что призыв резервистов связан с проведением в секторе Газа антитеррористической операции "Страж стен". Согласно заявлению Армии обороны Израиля, 7 000 резервистов должны прибыть на базы в полной готовности к участию в боевых действиях.

Напомним, ранее израильские СМИ заявляли, что армия планировала призвать 5 тысяч резервистов ЦАХАЛа и восемь рот резервистов пограничной полиции.

Эскалация военного конфликта между Израилем и Палестиной продолжаются третьи сутки, число погибших уже приближается к 100. За этом время по территории Израиля выпустили около 2 000 ракет из сектора Газа и Западного берега Иордана. В ответ Израиль также наносит ракетные удары и применяет Военно-воздушные силы. Сегодня палестинский ХАМАС выпустил еще несколько сотен ракет и попытался атаковать аэропорт возле Эйлата.

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