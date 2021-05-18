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Армія Ізраїлю повідомила про удари по оперативних квартирах командирів ХАМАС

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Єрусалим, Вівторок 18 травня 2021 19:50
Армія Ізраїлю повідомила про удари по оперативних квартирах командирів ХАМАС Фото: вибух будинку в Секторі Газа (фото instagram.com/truth_israel)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала авіаударів по центрах управління радикального палестинського руху ХАМАС у Секторі Газа, які перебували в квартирах трьох командирів організації. Ці приміщення використовувалися у військових цілях.

Про це повідомила прес-служба Військово-Повітряних сил Ізраїлю.

"Сьогодні винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по центрах управління, розташованим в квартирах трьох польових командирів ХАМАС в Секторі Газа", - наголошується в повідомленні.

Ізраїльські військові підкреслили, що атаковані об'єкти "використовувалися терористичною організацією ХАМАС у військових цілях".

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв жорстку відповідь на кожну випущену ракету з Сектора Газа. Військова операція з нанесення ударів по інфраструктурі радикальних угруповань триватиме ще кілька днів.

Ескалація військового конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями почалася 10 травня. Число загиблих вже наближається до 100. За цей час по території Ізраїлю випустили понад 2 000 ракет з Сектора Газа і Західного берега Йордану. У відповідь Ізраїль також завдає ракетних ударів і застосовує Військово-повітряні сили. Вчора палестинський ХАМАС випустив ще кілька сотень ракет і спробував атакувати аеропорт біля Ейлата.

На цьому тлі в ряді міст Ізраїлю спалахнули заворушення. Групи арабських громадян Ізраїлю нападали на євреїв. У свою чергу євреї, які дотримуються праворадикальних позицій, нападали на вулицях на арабів, громили їх магазини. Для припинення заворушень у населених пунктах було введено комендантську годину.

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