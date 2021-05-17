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Армия Израиля атаковала базу военной разведки ХАМАСа в Газе

Автор: Артур Родивилов

ВВС Израиля атаковали базу военной разведки ХАМАСа в Газе. Видеозапись операции передала правительству Армия обороны страны.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

В сообщении отмечается, что операция была проведена израильскими ВВС совместно с подразделениями разведки и киберзащиты Израиля.

Напомним, в ООН выразили обеспокоенность по поводу удара ЦАХАЛ по башне "Аль-Джала", где размещались редакции СМИ. Генсек ООН напомнил всем сторонам конфликта, что подобные удары нарушают международное право.

Добавим, ЦАХАЛ также уничтожил несколько домов высокопоставленных боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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Новости Украины Сектор ГазаИзраиль