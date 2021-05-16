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Израиль объяснил удар по башне в Газе: там был штаб военной разведки ХАМАС

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Израиль, Воскресенье 16 мая 2021 10:11
Израиль объяснил удар по башне в Газе: там был штаб военной разведки ХАМАС Фото: Израиль уничтожил очередной штаб ХАМАС в Секторе Газа (фото twitter.com/Gidi_Traffic)
Автор: Дмитрий Левицкий

Армия обороны Израиля объяснила вчерашний удар по многоэтажке "Аль-Джала" в Секторе Газа. В этой башне были офисы международных СМИ, в частности американского агентства Associated Press.

Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ на странице в Twitter.

Как пояснили израильские военные, в башне "Аль-Джала" находился оперативный штаб военной разведки боевиков ХАМАС. По данным ЦАХАЛ, штаб собирал информацию об ударах по Израилю, изготовлял оружие и размещал оборудование, чтобы помешать операциям израильской армии.

"Мы предупредили гражданских в здании о нанесении удара, опасаясь за их безопасность, и дали им достаточно времени для безопасной эвакуации. ХАМАС и "Исламский джихад" использовали это время для эвакуации своих вещей из здания. Мы были готовы заплатить эту цену, чтобы не нанести вреда гражданским", - заявили в ЦАХАЛ.

В израильской армии отметили, что ХАМАС "предпочитает прятаться среди мирных жителей", когда совершает нападения на Израиль, но это не дает боевикам "иммунитета от ударов ЦАХАЛ".

Напомним, в ООН выразили обеспокоенность по поводу удара ЦАХАЛ по башне "Аль-Джала", где размещались редакции СМИ. Генсек ООН напомнил всем сторонам конфликта, что подобные удары нарушают международное право.

Добавим, вчера ЦАХАЛ также уничтожил несколько домов высокопоставленных боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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