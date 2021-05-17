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Армія Ізраїлю атакувала базу військової розвідки ХАМАСу в Газі

Автор: Артур Родивилов

ВПС Ізраїлю атакували базу військової розвідки ХАМАСу в Газі. Відеозапис операції передала уряду Армія оборони країни.

Про це повідомляє прес-служба ЦАХАЛ.

У повідомленні наголошується, що операція була проведена ізраїльськими ВПС спільно з підрозділами розвідки і кіберзахисту Ізраїлю.

Нагадаємо, в ООН висловили стурбованість з приводу удару ЦАХАЛ по вежі "Аль-Джала", де розміщувалися редакції ЗМІ. Генсек ООН нагадав усім сторонам конфлікту, що подібні удари порушують міжнародне право.

Додамо, ЦАХАЛ також знищив кілька будинків високопоставлених бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

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