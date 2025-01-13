Армія Ірану отримала 1000 нових безпілотників з дальністю в тисячі кілометрів, - ЗМІ

Армія Ірану отримала тисячі нових безпілотних літальних апаратів (БпЛА) з дальністю більше 2000 кілометрів. Тегеран готується до загострення відносин з Ізраїлем та Сполученими Штатами Америки (США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Reuters додає, що раніше цього місяця Іран також розпочав двомісячні військові навчання , які включають відпрацювання захисту ключових ядерних об'єктів в Натанзі від імітації атак ракетами і безпілотниками.

Дрони були доставлені в різні місця по всьому Ірану. Як пишуть місцеві ЗМІ, безпілотники нібито:

Відносини між Іраном та Ізраїлем\США

Іран та Ізраїль мають глибокий конфлікт через політичні, релігійні та ідеологічні розбіжності. Після Ісламської революції 1979 року Тегеран відкрито засуджує існування Ізраїлю й підтримує палестинські угруповання ХАМАС і "Хезболла".

Відносини між Іраном й Штатами також є напруженими. Свого часу Вашингтон наклав численні санкції на Тегеран через його ядерні амбіції, порушення прав людини та підтримку тероризму.

Тим часом спецпредставник США по Україні Кіт Келлог нещодавно закликав світ повернутись до політики "максимального тиску" на Іран.

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