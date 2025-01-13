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Армия Ирана получила 1000 новых беспилотников с дальностью в тысячи километров, - СМИ

Понедельник 13 января 2025 10:53
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Армия Ирана получила 1000 новых беспилотников с дальностью в тысячи километров, - СМИ Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Армия Ирана получила тысячи новых беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) с дальностью более 2000 километров. Тегеран готовится к обострению отношений с Израилем и Соединенными Штатами Америки (США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Дроны были доставлены в разные места по всему Ирану. Как пишут местные СМИ, беспилотники якобы:

  • имеют дальность полета более 2 тысяч километров;
  • высокую разрушительную силу;
  • имеют автономный полет;
  • способны противостоять фортификационным сооружениям;
  • обладают высокой скрытностью.

Reuters добавляет, что ранее в этом месяце Иран также начал двухмесячные военные учения, которые включают отработку защиты ключевых ядерных объектов в Натанзе от имитации атак ракетами и беспилотниками.

Отношения между Ираном и Израилем\США

Иран и Израиль имеют глубокий конфликт из-за политических, религиозных и идеологических разногласий. После Исламской революции 1979 года Тегеран открыто осуждает существование Израиля и поддерживает палестинские группировки ХАМАС и "Хезболла".

Отношения между Ираном и Штатами также напряженные. В свое время Вашингтон наложил многочисленные санкции на Тегеран из-за его ядерных амбиций, нарушения прав человека и поддержки терроризма.

Между тем спецпредставитель США по Украине Кит Келлог недавно призвал мир вернуться к политике "максимального давления" на Иран.

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Иран Соединенные Штаты Америки Израиль
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