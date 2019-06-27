Армия Хафтара отпустила американского летчика, задержанного под Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, передала представителям США пилота военного самолета, сбитого войсками под Триполи в мае нынешнего года. Об этом сообщает CNN.

Летчик был передан представителям США в соответствии с соглашениями о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

По данным ЛНА, пилот является наемником и завербованным гражданином США, который попал в Ливию через Турцию.

Ранее сообщалось, что в Ливии с начала боевых действий в окрестностях столицы Триполи с 4 апреля погибли 653 человека.

Напомним, 5 мая командующий самопровозглашенной Ливийской национальной армии генерал Халифа Хафтар призвал лояльные ему войска активизировать бои за Триполи, назвав наступающий Рамадан месяцем священной войны. Генерал заявил, что Ливийская национальная армия должна преследовать и уничтожить силы противника