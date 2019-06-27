Армія Хафтара відпустила американського льотчика, затриманого під Тріполі

Лівійська національна армія (ЛНА), якою командує фельдмаршал Халіфа Хафтар, передала представникам США пілота військового літака, збитого військами під Тріполі в травні нинішнього року. Про це повідомляє CNN.

Льотчик був переданий представникам США у відповідності з угодами про співробітництво у боротьбі з тероризмом.

За даними ЛНА, пілот є найманцем і завербованим громадянином США, який потрапив до Лівії через Туреччину.

Раніше повідомлялося, що в Лівії з початку бойових дій в околицях столиці Тріполі з 4 квітня загинули 653 людини.

Нагадаємо, 5 травня командувач самопроголошеної Лівійської національної армії генерал Халіфа Хафтар закликав лояльні йому війська активізувати бої за Тріполі, назвавши настає Рамадан місяцем священної війни. Генерал заявив, що Лівійська національна армія повинна переслідувати і знищити сили противника