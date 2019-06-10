В Ливии в результате боев погибло более 650 человек

Фото: Триполи (из открытых источников)

Бои за Триполи начались с 4 апреля

В Ливии с начала боевых действий в окрестностях столицы Триполи с 4 апреля погибли 653 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Twitter.

Отмечается, что среди погибших - 41 гражданский. Также за это время получили ранение более 3,5 тыс. человек, среди которых 126 гражданских.

"В результате продолжающегося конфликта в столице Ливии погибло 653 человека, в том числе 41 - из мирного населения, и 3547 раненых, в том числе 126 гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на прошлой неделе в результате боев пострадали три медработника.

Напомним, 5 мая командующий самопровозглашенной Ливийской национальной армии генерал Халифа Хафтар призвал лояльные ему войска активизировать бои за Триполи, назвав наступающий Рамадан месяцем священной войны. Генерал заявил, что Ливийская национальная армия должна преследовать и уничтожить силы противника.

Отметим, сейчас в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА).