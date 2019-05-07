Силы Хафтара сбили военный самолет в Ливии

Фото: военные Ливии (aa.com.tr)

Самолет потерпел крушение к югу от столицы Ливии Триполи - над городом Эль-Хира

7 мая военнослужащие "Ливийской национальной армии" (ЛНА) сбили военный самолет сил, лояльных международно признанному правительству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Самолет потерпел крушение к югу от столицы Ливии Триполи - над городом Эль-Хира (в 10 км от Гарьяна).

Как сообщает издание, один из очевидцев сначала услышал звук пролетающего самолета, а вслед за ним раздался огонь зенитной артиллерии.

"Самолет был сбит в городе Эль-Хира, и я видел, как войска ЛНА захватили пилота", - рассказал житель Гарьяна.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщали, что в результате недавних боев в южной части Триполи в Ливии погибли 187 человек и 1157 получили ранения. Отмечается, что правительство направило раненых в Тунис, Турцию, Италию и Украину для лечения.

Кроме того, в Ливии командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией" ("ЛНА") генерал Халифа Хафтар призвал лояльные ему войска активизировать бои за Триполи, назвав наступающий Рамадан месяцем священной войны. Генерал заявил, что "Ливийская национальная армия" должна преследовать и разгромить силы противника.