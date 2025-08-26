UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Армія Фінляндії повернеться до використання протипіхотних мін у січні 2026 року

Фото: армія Фінляндії повернеться до використання протипіхотних мін у січні 2026 року (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Армія Фінляндії з січня 2026 року планує повернутися до використання протипіхотних мін, які були зняті з озброєння у 2012-му відповідно до Оттавського договору.

Про це заявив інспектор інженерних військ фінської армії полковник Ріку Мікконен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Починаючи з січня наступного року, ми почнемо розробляти заходи, щоб забезпечити якомога швидше використання протипіхотних мін для доповнення нашої системи оборони", - сказав Мікконен.

За його словами, це повʼязано з тим, що рішення про вихід Фінляндії з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін набуде чинності 10 січня 2026 року.

"Після цього ми матимемо можливість використовувати частину нашого поточного обладнання", - додав Мікконен.

Водночас досліджується можливість придбання на пізнішому етапі більш досконалих мін, наприклад, тих, що були б далекобійними або дистанційно керованими та оснащеними різними датчиками.

До 2012 року, коли Фінляндія приєдналась до Оттавської конвенції, вона мала у своєму розпорядженні близько мільйона простих протипіхотних мін. Нині військо планує досягти того ж рівня.

Оттавська конвенція

Оттавська конвенція була підписана в 1997 році. Метою є повне усунення протипіхотних мін через міжнародну заборону їхнього використання, що мало б знизити рівень жертв серед цивільного населення. Країни, які підписали документ, зобов'язувались не використовувати, не виробляти та не передавати ці міни.

Наразі вихід з Оттавської конвенції вже схвалили Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія та Польща, посилаючись на посилення військової загрози з боку Росії.

У липні Фінляндія повідомила Організації Об'єднаних Націй (ООН) про вихід з Оттавської конвенції.

А 11 липня Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради України законопроєкт, який дозволяє офіційно зупинити дію конвенції про заборону використання протипіхотних мін (Оттавської конвенції). Відповідний указ про вихід з конвенції наприкінці червня підписав президент України Володимир Зеленський.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фінляндія