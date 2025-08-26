Армія Фінляндії повернеться до використання протипіхотних мін у січні 2026 року

Армія Фінляндії з січня 2026 року планує повернутися до використання протипіхотних мін, які були зняті з озброєння у 2012-му відповідно до Оттавського договору.
Про це заявив інспектор інженерних військ фінської армії полковник Ріку Мікконен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
"Починаючи з січня наступного року, ми почнемо розробляти заходи, щоб забезпечити якомога швидше використання протипіхотних мін для доповнення нашої системи оборони", - сказав Мікконен.
За його словами, це повʼязано з тим, що рішення про вихід Фінляндії з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін набуде чинності 10 січня 2026 року.
"Після цього ми матимемо можливість використовувати частину нашого поточного обладнання", - додав Мікконен.
Водночас досліджується можливість придбання на пізнішому етапі більш досконалих мін, наприклад, тих, що були б далекобійними або дистанційно керованими та оснащеними різними датчиками.
До 2012 року, коли Фінляндія приєдналась до Оттавської конвенції, вона мала у своєму розпорядженні близько мільйона простих протипіхотних мін. Нині військо планує досягти того ж рівня.
Оттавська конвенція була підписана в 1997 році. Метою є повне усунення протипіхотних мін через міжнародну заборону їхнього використання, що мало б знизити рівень жертв серед цивільного населення. Країни, які підписали документ, зобов'язувались не використовувати, не виробляти та не передавати ці міни.
Наразі вихід з Оттавської конвенції вже схвалили Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія та Польща, посилаючись на посилення військової загрози з боку Росії.
У липні Фінляндія повідомила Організації Об'єднаних Націй (ООН) про вихід з Оттавської конвенції.
А 11 липня Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради України законопроєкт, який дозволяє офіційно зупинити дію конвенції про заборону використання протипіхотних мін (Оттавської конвенції). Відповідний указ про вихід з конвенції наприкінці червня підписав президент України Володимир Зеленський.