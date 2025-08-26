Армия Финляндии вернется к использованию противопехотных мин в январе 2026 года

Армия Финляндии с января 2026 года планирует вернуться к использованию противопехотных мин, которые были сняты с вооружения в 2012-м в соответствии с Оттавским договором.
Об этом заявил инспектор инженерных войск финской армии полковник Рику Микконен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
"Начиная с января следующего года, мы начнем разрабатывать меры, чтобы обеспечить как можно скорее использование противопехотных мин для дополнения нашей системы обороны", - сказал Микконен.
По его словам, это связано с тем, что решение о выходе Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин вступит в силу 10 января 2026 года.
"После этого мы будем иметь возможность использовать часть нашего текущего оборудования", - добавил Микконен.
В то же время исследуется возможность приобретения на более позднем этапе более совершенных мин, например, тех, которые были бы дальнобойными или дистанционно управляемыми и оснащенными различными датчиками.
До 2012 года, когда Финляндия присоединилась к Оттавской конвенции, она располагала около миллиона простых противопехотных мин. Сейчас войско планирует достичь того же уровня.
Оттавская конвенция была подписана в 1997 году. Целью является полное устранение противопехотных мин через международный запрет их использования, что должно снизить уровень жертв среди гражданского населения. Страны, подписавшие документ, обязывались не использовать, не производить и не передавать эти мины.
Сейчас выход из Оттавской конвенции уже одобрили Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша, ссылаясь на усиление военной угрозы со стороны России.
В июле Финляндия сообщила Организации Объединенных Наций (ООН) о выходе из Оттавской конвенции.
А 11 июля Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду Украины законопроект, который позволяет официально остановить действие конвенции о запрете использования противопехотных мин (Оттавской конвенции). Соответствующий указ о выходе из конвенции в конце июня подписал президент Украины Владимир Зеленский.