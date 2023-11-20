"Армія дронів" ЗСУ за тиждень знищила техніку росіян на мільйони доларів

Чиновник зазначив, що бійці Сил оборони за допомогою таких "пташок" продовжують успішно перетворювати ворожу техніку на металобрухт.

"Мінус мільйони доларів - Армія дронів уразила 214 одиниць російської техніки", - розповів міністр.

Так, у період з 13 по 20 листопада ударним підрозділам, які забезпечуються в рамках "Армії дронів", вдалося уразити та знищити:

39 танків окупантів,

31 гармату,

41 броньована машина,

66 вантажівок,

19 САУ,

4 одиниці радіотехнічного обладнання,

5 систем ППО ("ТОР" і не тільки),

3 міномети / ПТРК / кулемета,

132 опорні пункти,

6 РСЗВ,

4 складу БК / пального,

89 військових РФ.

Українські дрони

Нагадаємо, що на озброєнні Збройних сил України знаходяться вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва, що значно збільшилося під час війни.

Також раніше Кабінет Міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового альянсу у сфері озброєння. До цього вже приєдналися кілька виробників зброї з різних країн.

Нещодавно у Міноборони повідомили, що прискорили процес постачання дронів для військових. З моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ пройшло лише три дні.

Також повідомлялося, що днями "Армія дронів" закупила для військових ЗСУ ще понад 2000 українських безпілотників.