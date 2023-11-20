"Армия дронов" ВСУ за неделю уничтожила технику россиян на миллионы долларов

Чиновник отметил, что бойцы Сил обороны с помощью таких "птичек" продолжают успешно превращать вражескую технику в металлолом.

"Минус миллионы долларов - Армия дронов поразила 214 единиц российской техники", - рассказал министр.

Так, в период с 13 по 20 ноября ударным подразделениям, которые обеспечиваются в рамках "Армии дронов", удалось поразить и уничтожить:

39 танков оккупантов,

31 орудие,

41 бронированная машина,

66 грузовиков,

19 САУ,

4 единицы радиотехнического оборудования,

5 систем ПВО ("ТОР" и не только),

3 миномета / ПТРК / пулемета,

132 опорных пунктов,

6 РСЗО,

4 склада БК / горючего,

89 военных РФ.

Украинские дроны

Напомним, что на вооружении Вооруженных сил Украины находятся уже более 20 новых наименований дронов украинского производства, которое значительно увеличилось во время войны.

Также ранее кабинет министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в сфере вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.

Недавно в Минобороны сообщили, что ускорили процесс поставки дронов для военных. С момента получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики ВСУ прошло всего три дня.

Также сообщалось, что на днях "Армия дронов" закупила для военных ВСУ еще более 2000 украинских беспилотников.